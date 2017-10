Barcellona, migliaia di persone in piazza per la Spagna unita - FOTO

Di Daniele Particelli domenica 29 ottobre 2017

Decine di migliaia di persone in strada contro l'indipendenza della Catalogna e l'ex leader Carles Puigdemont.

Decine di migliaia di cittadini sono scesi in strada oggi a Barcellona per una colossale manifestazione a favore dell'unità della Spagna, poche ore dopo la decisione del governo spagnolo di togliere alla Catalogna la propria autonomia in seguito alla dichiarazione di indipendenza non supportata da Madrid.

Catalogna, Puigdemont: "Pronti all'indipendenza". Per Madrid il tempo è scaduto Il Parlamento della Catalogna accusa Madrid di evitare il dialogo.

Minuti di bandiere della Spagna, i cittadini hanno protestato contro l'orami ex leader della Catalogna, Carles Puigdemont, rimosso dal governo centrale e ora in cerca di asilo, e contro i risultati del referendum che si è tenuto all'inizio di ottobre al grido di "il 38% non rappresenta la Catalogna".

La Guardia Urbana ha riferito che oggi, per le strade di Barcellona, oltre 300 mila persone stavano manifestando, mentre il governo di Madrid ha parlato di una partecipazione di più di 1 milione di cittadini.