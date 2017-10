Italia-India, Gentiloni vede Modi: rafforziamo la nostra intesa

Di Andrea Spinelli Barrile lunedì 30 ottobre 2017

Viaggio in India per Paolo Gentiloni per rafforzare la cooperazione tra Italia e India.

La visita del premier Paolo Gentiloni in India, la prima di un presidente del Consiglio italiano da 10 anni a questa parte, nonché il 70esimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra i due paesi, deve essere “il motore simbolico di un rafforzamento dei nostri rapporti”.

Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni che oggi, prima tappa del suo viaggio in quattro paesi asiatici, dopo aver reso omaggio al Raj Ghat, ha incontrato il primo ministro Modi.“Siamo paesi diversi ma simili come richiamo culturale nel mondo, creare le basi tra i due governi per rafforzare i rapporti è grande una grande opportunità per un rilanciare e stringere le nostre relazioni”, ha aggiunto Gentiloni.