Donald Trump in viaggio in Asia - FOTO

Di Daniele Particelli sabato 4 novembre 2017

Nel corso di 11 giorni il Presidente USA visiterà Giappone, Cina, Corea Del Sud, Vietnam e Filippine.

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump è appena partito alla volta dell'Asia per un tour, il più lungo mai fatto da un Presidente USA negli ultimi 25 anni, che nel corso dei prossimi 11 giorni lo porterà in Giappone, Corea Del Sud, Vietnam, Cina e Filippine.

In un momento in cui la tensione nella penisola coreana è alle stelle, Trump ha deciso di recarsi di persona per mostrare un fronte unito con Giappone e Corea Del Sud e allo stesso tempo fare pressioni sulla Cina per una presa di posizione più dura nei confronti della Corea Del Nord.

Trump è partito dalle Hawaii dopo una vista al memoriale a Pearl Harbor e, insieme alla First Lady Melania Trump, si è poi diretto in Giappone per la prima tappa del viaggio. A Seaul il Presidente USA visiterà il complesso militare degli Stati Uniti, Camp Humphreys, mentre in Vietnam parteciperà al summit Asia-Pacific Economic Co-operation che si terrà a Danang e successivamente visiterà la capitale, Hanoi.

Giunti nelle Filippine, infine, Trump prenderà parte al summit delle nazioni del Sud-Est Asiatico a Manila.