Elezioni Regionali in Sicilia 2017, il centrodestra è in vantaggio su M5S

Di Daniele Particelli lunedì 6 novembre 2017

Lo spoglio è iniziato alle 8 del 6 novembre e le ultime previsioni danno il candidato del centrodestra Nello Musumeci in testa rispetto a Giancarlo Cancelleri del M5S.

Nello Musumeci Giancarlo Cancelleri Fabrizio Micari Claudio Fava Roberto La Rosa

I seggi sono chiusi ormai da ieri sera in tutta la Sicilia e lo spoglio è ancora in corso. É ancora presto, vista la lentezza dei conteggi, prevedere chi trionferà e chi guiderà la Regione Sicilia per i prossimi cinque anni al posto del Presidente uscente Rosario Crocetta.

Fino alle prime ore di oggi si configurava un testa a testa tra il candidato del centrodestra Nello Musumeci della lista In Sicilia e il candidato del Movimento 5 Stelle Giancarlo Cancelleri, ma al momento il primo sembra essere in vantaggio sul secondo col 36% delle preferenze contro il 34% di Cancellieri. Seguono, sulla base dell'ultima proiezioni Piepoli per la RAI, Fabrizio Micari della lista La Sfida Gentile (19,5%) e Claudio Fava della lista I Cento Passi (7,3%).

Lo spoglio è iniziato alle 8 di oggi e soltanto i comuni più piccoli hanno già concluso l'operazione. I risultati definitivi arriveranno nel corso della giornata.

Foto | Facebook