Donald Trump arriva in Cina - FOTO

Donald Trump arriva in Cina

Di Daniele Particelli mercoledì 8 novembre 2017

La visita di Donald Trump in Asia proseguirà in Vietnam e nelle Filippine.

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump è giunto in Cina insieme alla First Lady Melania Trump per quella che sarà la tappa più importante del viaggio in Asia iniziato nei giorni scorsi.

Ad accogliere l'Air Force One a Pechino c'erano il Presidente cinese Xi Jinping e la consorte Peng Liyuan, che hanno subito affiancato Trump nella visita alla Proibita, il palazzo imperiale delle dinastie Ming e Qing.

Corea del Sud, Donald Trump arriva a Seul Trump si è congratulato con la Corea del Sud per l'acquisto di sistemi di difesa made in USA.

Ieri, durante un discorso al parlamento della Corea Del Sud, Trump aveva inviato la Cina a tagliare ulteriormente i legami con la Corea Del Nord e nel corso dei prossimi tre giorni il Presidente USA avrà la possibilità di affrontare la questione in modo più diretto, confrontandosi faccia a faccia con la controparte cinese.