Iraq, fossa comune alle porte di Hawija: 400 persone uccise dall'ISIS - FOTO

Di Daniele Particelli domenica 12 novembre 2017

Almeno 400 le persone uccise dai jihadisti dello Stato Islamico e gettate nella fossa comune.

Una fosse comune contenente almeno 400 cadaveri è stato scoperta alle porte della città di Hawija, in Iraq, occupata dai jihadisti dello Stato Islamico fino al mese scorso. A confermarlo è stato il governatore della provincia di Kirkuk, Rakan Said, secondo il quale la fosse è stata scoperta presso una base aerea appena fuori dalla città.

A segnalare la presenza della fossa comune sarebbero stati alcuni residenti della zona. Tra le vittime, secondo quanto riferito da Said, ci sarebbero persone in abiti civili e persone con indosso le tute usate dall'ISIS per le esecuzioni pubbliche.