Corea Del Nord, nuovo scambio di insulti con Donald Trump

"Perché Kim Jong-un mi insulta chiamandomi "vecchio", mentre io non lo chiamerei MAI "basso e grasso?"

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump è tornato ad attaccare il leader nordcoreano Kim Jong-un nella penultima tappa del suo viaggio in Asia.

La Corea Del Nord, nelle stesse ore in cui Trump stava lasciando Hanoi, in Vietnam, e dirigersi verso le Filippine, ha criticato il viaggio in Asia del Presidente USA, definendolo "la visita del guerrafondaio" e ribadendo ancora una volta quel "vecchio rimbambito" con sui era già stato apostrofato Trump.

Donald Trump in viaggio in Asia - FOTO Nel corso di 11 giorni il Presidente USA visiterà Giappone, Cina, Corea Del Sud, Vietnam e Filippine.

Tanto è bastato per far tuonare Trump via Twitter:

Why would Kim Jong-un insult me by calling me "old," when I would NEVER call him "short and fat?" Oh well, I try so hard to be his friend - and maybe someday that will happen!