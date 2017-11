Manila protesta contro Donald Trump

Di Andrea Spinelli Barrile martedì 14 novembre 2017

Durante le proteste nella capitale delle Filippine sono state bruciate anche delle bandiere americane.

Non si placano a Manila le proteste contro la visita del presidente americano Donald Trump in occasione del suo tour asiatico. Centinaia e centinaia di manifestanti hanno sfilato per le strade della capitale delle Filippine, gridando slogan contro Trump. "Combattiamo il regime fascista Usa-Duterte", "A morte l'imperialismo e il fascismo", si legge in alcuni striscioni.

Bruciate le bandiere americane.