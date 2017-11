Papa Francesco sul fine-vita: "É lecito sospendere cure se non sono proporzionali"

Di Daniele Particelli giovedì 16 novembre 2017

"Non attivare mezzi sproporzionati o sospenderne l’uso, equivale a evitare l’accanimento terapeutico, cioè compiere un’azione che ha un significato etico completamente diverso dall’eutanasia".

Papa Francesco è intervenuto sul delicato tema del fine-vita e lo ha fatto senza alcun fraintendimento in un messaggio al Presidente della Pontificia Accademia per la Vita, mons. Vincenzo Paglia, in occasione del meeting regionale europeo della "World Medical Association" che si terrà oggi e domani, 16 e 17 novembre, nell'Aula Vecchia del Sinodo, in Vaticano.

Nel messaggio, scritto il 7 novembre scorso e reso noto soltanto oggi, Papa Francesco prende una posizione in linea con quella di Papa Pio XII e spiega:

È dunque moralmente lecito rinunciare all’applicazione di mezzi terapeutici, o sospenderli, quando il loro impiego non corrisponde a quel criterio etico e umanistico che verrà in seguito definito “proporzionalità delle cure”. [...] È una scelta che assume responsabilmente il limite della condizione umana mortale, nel momento in cui prende atto di non poterlo più contrastare.

E, prendendo invece le distanze dall'eutanasia, ancora un tabù per la chiesa e per i governi di mezzo Mondo, prosegue: