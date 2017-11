Laura Boldrini sulla violenza sulle donne: "É uno sfregio a tutta la nostra comunità"

"Ma è il momento di non stare più zitte. Siamo la maggioranza, non una sparuta minoranza. E sappiamo farci sentire!"

Oggi, sabato 25 novembre 2017, si celebra la giornata contro la violenza sulla donne, un evento globale finalizzato a sensibilizzare tutti contro il femminicidio e le violenze fisiche e psicologiche che quotidianamente vengono compiuti ai danni delle donne, molto spesso soltanto per il semplice fatto di essere donne.

Oggi è la Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne 2017 Iniziative, eventi e riflessioni sulla Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne 2017

Le statistiche nel nostro Paese sono allarmanti, come ci illustrano le colleghe di Pinkblog, e la Presidente della Camera Laura Boldrini ha preso parte all'evento "In quanto donna" che si è tenuto nell'Aula di Montecitorio davanti a 1.400 donne, tenendo un sentito e doloroso discorso:

La metà delle donne che vengono uccise sul pianeta sono uccise per femminicidio. Sono uccise, cioè, in quanto donne e per mano di chi dovrebbe amarle. In Italia ne viene uccisa una ogni due giorni e mezzo. Lo dice l'Istat. Ed è un dato spaventoso. [...] Il caso Weinstein ha scoperchiato la vergogna in un mondo glamour e patinato come quello del cinema americano, provocando un terremoto in tanti altri ambiti della società. In Italia non ha avuto certo lo stesso effetto. Nel nostro Paese questo tema fatica ad affermarsi. Mi farebbe piacere se ciò accadesse perché non ci sono molestatori, ma ho paura che non sia così. La verità è che le donne tendono a non denunciare le molestie, e purtroppo in molti casi nemmeno le violenze e gli stupri, perché temono di non essere credute, temono di perdere il lavoro. Perché sanno che in questo Paese persiste un forte pregiudizio contro di loro, quasi che debbano giustificarsi di aver denunciato. Ma è il momento di non stare più zitte. Siamo la maggioranza, non una sparuta minoranza. E sappiamo farci sentire! Sappiamo trovare la forza di rialzarci e parlare pubblicamente delle violenze subite. E il Paese non può ignorarci più.