Leopolda 2017, Matteo Renzi: "Estendere 80 euro a famiglie con figli"

"Ci sarà un grande testa a testa tra Di Maio e Berlusconi per chi arriverà secondo e terzo alle prossime elezioni".

L'ottava edizione della Leopolda, la kermesse renziana alla stazione fiorentina organizzata ogni anno presso l'ex stazione Leopolda a Firenze, si è conclusa oggi, domenica 26 novembre, con l'intervento dell'ex Presidente del Consiglio Matteo Renzi, pronto a tornare alla carica in vista delle prossime elezioni.

Renzi ha affrontato una serie di argomenti, a partire dall'ormai storico referendum che ha portato alle sue dimissioni:

Abbiamo perso quella sfida, ma io la rifarei oggi, perché non era una battaglia per il premier più forte, era una battaglia per i nostri figli. [...] Ho scoperto che ho una volontà forte e più disciplina di quanto avessi pensato, ho scoperto che avevo amici veramente inestimabili, ce li ho qui, oggi.