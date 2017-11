Papa Francesco incontra Aung San Suu Kyi in Myanmar - FOTO

Di Daniele Particelli martedì 28 novembre 2017

L'incontro tra Papa Francesco e il ministro degli Esteri e Consigliere diplomatico del Myanmar Aung San Suu Kyii, premio Nobel per la Pace nel 1991.

Papa Francesco, da qualche ora in Myanmar per un viaggio apostolico che nei prossimi giorni lo porterà anche in Bangladesh, ha incontrato il ministro degli Esteri e Consigliere diplomatico del Myanmar Aung San Suu Kyii, premio Nobel per la Pace nel 1991, in un colloquio privato di cui non sono ancora stati resi noti i dettagli.

Myanmar, Amnesty International denuncia la strage di Rohingya - FOTO "Nel corso di una campagna pianificata le forze di sicurezza del Myanmar si sono brutalmente vendicate dell'intera popolazione Rohingya nello stato nord di Rakhine".

La politica birmana, finita al centro di pesanti polemiche in queste ultime settimane dopo l'esplosione del caso delle violenze nei confronti della minoranza musulmana Rohingya, ha incontrato il Santo Padre nel Palazzo Presidenziale di Nay Pyi Taw, capitale del Myanmar.

Il colloquio tra i due, un incontro che secondo la politica "rimarca la nostra fiducia nel potere e nella possibilità di pace", è durato circa 45 minuti. Al termine il Santo Padre terrà un discorso ufficiale davanti alle autorità, al corpo diplomatico e alla società civile, prima di fare rientro a Yangon.