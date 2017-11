Corea del Nord, lanciato un nuovo missile

Di Daniele Particelli martedì 28 novembre 2017

La Corea Del Nord ha eseguito un nuovo test balistico a poco più di due mesi dall'ultimo lancio di un missile a medio raggio verso l'Oceano Pacifico.

A denunciare il nuovo test è stata la stampa della Corea Del Sud, che ha citato fonti militari e confermando così quanto anticipato poche ore prima dal Giappone, che aveva captato dei segnali radio che potevano essere associati proprio ad un nuovo lancio da parte della Corea Del Nord.

Il missile, secondo l'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap, sarebbe stato lanciato dalla base di Pyongsong, nella provincia di South Pyongan, ma al momento non è chiaro in che direzione né se, come accaduto in passato, il missile abbia sorvolato il Giappone e sia precipitato in mare.