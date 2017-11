Donald Trump retwitta tre video di gruppi di estrema destra UK

Di Daniele Particelli mercoledì 29 novembre 2017

Trump al centro di una nuova polemica dopo il supporto, via Twitter, ai contenuti pubblicati da Jayda Fransen, vice leader del partito britannico ultranazionalista e di estrema destra Britain First.

Donald Trump continua a far parlare di sé per le ragioni sbagliate e oggi, poche ore dopo la dichiarazione di non colpevolezza da parte del terrorista di New York Sayfullo Saipov, è corso su Twitter per sfogare tutta la propria xenofobia.

Stavolta il Presidente degli Stati Uniti d'America non si è lanciato in tweet infuocati, ma ha retwittato tre video pubblicati poco ore prima dall'account ufficiale di Jayda Fransen, vice leader del partito britannico ultranazionalista e di estrema destra Britain First, tre video che mostrerebbero dei musulmani intenti a picchiare un uomo con le stampelle, distruggere una statua della Madonna e lanciare un giovane giù da un tetto.

THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES, DONALD TRUMP, HAS RETWEETED THREE OF DEPUTY LEADER JAYDA FRANSEN'S TWITTER VIDEOS! DONALD TRUMP HIMSELF HAS RETWEETED THESE VIDEOS AND HAS AROUND 44 MILLION FOLLOWERS! GOD BLESS YOU TRUMP! GOD BLESS AMERICA! OCS @JaydaBF @realDonaldTrump pic.twitter.com/BiQfQkTra9 — Jayda Fransen (@JaydaBF) 29 novembre 2017

Jayda Fransen ha colto la palla al balzo e, resasi conto dei retweet da parte di Trump, ha pubblicato un nuovo tweet condividendo i tre screenshot e vantandosi del supporto da parte del Presidente USA, mentre da più parti negli Stati Uniti e nel Regno Unito sono arrivate dure condanne per il gesto di Trump. Jeremy Corbyn, leader del Partito laburista britannico, ha tuonato:

Spero che il nostro governo condanni i retweet di estrema testardi Donald Trump. Sono ripugnanti, pericolosi e rappresentano una minaccia alla nostra società.

La condanna chiesta da Corbyn è arrivata. Un portavoce del primo ministro britannico Theresa May ha commentato: "É sbagliato che il Presidente abbia fatto ciò".