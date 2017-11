USA, la Casa Bianca è pronta per sostituire il Segretario di Stato Rex Tillerson

Di Daniele Particelli giovedì 30 novembre 2017

La Casa Bianca avrebbe già trovato un sostituto: l'attuale capo della CIA Mike Pompeo.

Rex Tillerson potrebbe avere vita breve alla guida del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d'America. La Casa Bianca, secondo quanto rivelato oggi da fonti attendibili all'Associated Press, sarebbe pronta a sostituirlo e scegliere un nuovo Segretario di Stato più in linea con la politica estera di Donald Trump, in modo particolare sulla Corea Del Nord.

Tillerson, scelto dal Presidente Trump e in carica ufficialmente dal 1 febbraio scorso, si sarebbe allontanato sempre di più dalle follie di Trump, al punto da essere stato definito da quest'ultimo "un imbecille". La Casa Bianca avrebbe già trovato un sostituto, l'attuale capo della CIA Mike Pompeo.

Allo stesso modo Pompeo dovrebbe venir sostituito alla guida della CIA dal senatore repubblicano Tom Cotton, almeno secondo quanto riferisce il New York Times.

Non è chiaro, al momento, se Trump abbia già dato il suo benestare o meno a questo cambiamento, ma secondo le indiscrezioni il giro di sostituzioni potrebbe avvenire tra il dicembre e il gennaio prossimi.