Papa Francesco: "Ho pianto per i Rohingya. Volevano cacciarli dal palco, ma non l'ho permesso"

Di Daniele Particelli domenica 3 dicembre 2017

"Non ho avuto il piacere di sbattere la porta in faccia pubblicamente a nessuno, ma ho avuto la soddisfazione di dialogare, di dire la mia".

Papa Francesco ha fatto ritorno in Italia da poche ore e nel viaggio di ritorno in aereo si è concesso come al solito ai giornalisti che lo hanno seguito nei giorni precedenti per rispondere alle loro domande e commentare la sua prima visita in Myanmar e Bangladesh.

Se in Myanmar il Santo Padre non ha potuto nominare la parola "rohingya" per non creare tensioni e dissapori viste le pesante accuse contro il governo locale da parte della comunità internazionale, nulla gli ha impedito di farlo una volta giunto in Bangladesh, dove non ha soltanto speso delle parole per affrontare la drammatica situazione che la minoranza musulmana Rohingya sta affrontando in Myanmar, ma ne ha anche incontrato 16 rappresentanti tra quelli costretti a fuggire in Bangladesh.

Papa Francesco incontra Aung San Suu Kyi in Myanmar - FOTO L'incontro tra Papa Francesco e il ministro degli Esteri e Consigliere diplomatico del Myanmar Aung San Suu Kyii, premio Nobel per la Pace nel 1991.

Ieri, di fronte alla stampa, Papa Francesco ha parlato di quell'incontro:

Volevano cacciarli dal palco e e anche che non parlassero con me. Non l'ho permesso. Ho pianto per loro cercando di non farlo vedere e, dopo averli ascoltati, ho sentito crescere cose dentro di me e ho pronunciato il loro nome.

E, ancora:

Non è la prima volta che ne ho parlato. Già in piazza di San Pietro lo feci. Per me la cosa più importante è che il messaggio arrivi. Se nel discorso ufficiale avessi detto quella parola, sarebbe stato come sbattere la porta in faccia ai miei interlocutori. Così a volte fanno certe denunce nei media: dette con aggressività chiudono il dialogo, chiudono la porta, e il messaggio non arriva. Allora ho descritto la situazione, ho parlato dei diritti delle minoranze, per permettermi poi nei colloqui privati di andare oltre. Sono rimasto soddisfatto dei colloqui: è vero, non ho avuto il piacere di sbattere la porta in faccia pubblicamente a nessuno, ma ho avuto la soddisfazione di dialogare, di dire la mia.

Venerdì scorso, davanti ai rappresentanti della minoranza musulmana Rohingya perseguitata in Myanmar, il Santo Padre aveva detto: