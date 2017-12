Russia, Vladimir Putin si ricandiderà come Presidente

Di Daniele Particelli mercoledì 6 dicembre 2017

"Andrò avanti con la mia candidatura come Presidente della Federazione Russa".

La Russia tornerà al voto nel 2018 per eleggere un nuovo Presidente e tra i candidati ci sarà ancora una volta Vladimir Putin, pronto a farsi eleggere per la quarta volta alla guida Federazione Russa.

L'annuncio è stato fatto oggi dallo stesso Putin durante una visita a una fabbrica di automobili a Nižnij Novgorod, nella regione russa del Volga:

Per Vladimir Putin si tratterà del quarto mandando e, in caso di vittoria, l'attuale presidente russo continuerà a governare fino al 2024. Putin fu eletto presidente della Federazione Russa nel 1999 e restò in carica per due mandati fino al 2008, quando lasciò il posto a Dmitry Medvedev, che governò per i successivi 4 anni, mentre Putin fu scelto come Primo Ministro.

Durante la Presidenza di Medvedev si decise di estendere la durata della carica da 4 a 6 anni e alla successiva elezione, nel 2012, fu nuovamente eletto Vladimir Putin.

Il 18 March 2018, giorno in cui si terrà il primo turno delle elezioni presidenziali in Russia, Vladimir Putin sfiderà tra gli altri la giornalista televisiva Ksenia Sobchak, mentre il leader dell'opposizione Alexei Navalny è stato escluso dalla corsa in quanto ritenuto colpevole di appropriazione indebita.