Brexit, trovato un primo accordo: le trattative possono andare avanti - FOTO

Di Daniele Particelli venerdì 8 dicembre 2017

"È stato un negoziato difficile, ma ora abbiamo una prima svolta, sono soddisfatto dell'accordo equo che abbiamo raggiunto con la Gran Bretagna".

É stato raggiunto nella notte, dopo lunghe trattative, un primo accordo per l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, la cosiddetta Brexit. L'annuncio è arrivato in mattinata a parte del presidente della commissione UE Jean-Claude Juncker:

È stato un negoziato difficile, ma ora abbiamo una prima svolta, sono soddisfatto dell'accordo equo che abbiamo raggiunto con la Gran Bretagna. [...] La Commissione ritiene che vi siano sufficienti progressi nelle tre aree prioritarie: i diritti dei cittadini, il dialogo tra Irlanda del Nord e la Repubblica d'Irlanda e gli impegni finanziari di Londra.

Questo primo accordo permetterà ai cittadini dell'Unione Europea di muoversi e trasferirsi in Gran Bretagna proprio come è accaduto fino ad oggi e di avere gli stessi diritti che hanno oggi. A proposito della frontiera tra Irlanda e Irlanda del Nord, si legge nel comunicato congiunto, "il Regno Unito riconosce la peculiarità della situazione irlandese e ha assunto impegni rilevanti per evitare che sia eretta una frontiera fisica".

Per l'ultimo punto, quello relativo alla liquidazione finanziaria, "il Regno Unito ha convenuto che gli impegni assunti dall'UE a 28 saranno onorati dall'UE a 28, Regno Unito compreso".

A questo punto, dopo il parere positivo della Commissione UE, sarà il Consiglio Europeo, il 15 dicembre prossimo, a dare parere positivo e autorizzare così il passaggio alla seconda fase negoziale, quella che si preannuncia la più complessa e delicata.