Gerusalemme, scontri in Cisgiordania e sulla striscia di Gaza dopo il cambio di rotta degli USA

Di Daniele Particelli venerdì 8 dicembre 2017

Le autorità palestinesi hanno annunciato di voler cancellare ogni discussione con gli Stati Uniti, mentre Hamas ha gridato a una nuova intifada.

Il riconoscimento da parte degli Stati Uniti di Gerusalemme come capitale di Israele, con conseguente spostamento dell'ambasciata USA da Tel Aviv a Gerusalemme, ha dato il via a una nuova ondata di violenze e proteste in una regione già destabilizzata da decenni.

Nella sola giornata di ieri si sono registrati decine di scontri in tutti i territori palestinesi, con almeno 100 persone rimaste ferite in conflitti con la polizia israeliana che ha cercato di respingere le proteste utilizzando proiettili di gomma e lacrimogeni.

USA, Trump sposta l'ambasciata a Gerusalemme La decisione del Presidente degli Stati Uniti ha suscitato reazioni contrarie in tutto il mondo, anche tra gli alleati storici

Quella di oggi si preannuncia una delle giornata più dure, con migliaia di cittadini palestinesi che si ritroveranno per pregare sulla Spianata delle Moschee, nel centro di Gerusalemme, e per protestare contro l'improvviso cambio di rotta degli Stati Uniti.

Hamas, il Movimento Islamico di Resistenza, ha prontamente gridato a una nuova intifada, mentre le autorità palestinesi hanno annunciato di voler cancellare ogni discussione con gli Stati Uniti e precisato che il vice-presidente USA Mike Pence non sarà il benvenuto all'incontro, in programma per la fine del mese, col presidente palestinese Mahmūd Abbās.