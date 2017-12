Gerusalemme, Netanyahu chiede il supporto dell'Europa - FOTO

Di Daniele Particelli lunedì 11 dicembre 2017

Mogherini: "Crediamo che l'unica soluzione realistica al conflitto tra Israele e Palestina sia basato su due Stati con Gerusalemme come capitale".

Il primo ministro di Israele Benjamin Netanyahu, forte del riconoscimento di Gerusalemme come capitale di Israele da parte degli Stati Uniti, si è recato a Bruxelles per un viaggio programmato da tempo ed ha approfittato della visita per chiedere all'Europa di seguire l'esempio di Donald Trump.

Netanyahu, in quella che è la prima visita di un premier israeliano negli ultimi 20 anni, è giunto a Bruxelles dopo aver incontrato ieri a Parigi il presidente francese Emmanuel Macron - che lo ha invitato a fare "un gesto coraggioso verso i palestinesi. Auspico due Stati che vivano vicini e in pace" - ed è già stato ricevuto dall'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Federica Mogherini.

USA, Trump sposta l'ambasciata a Gerusalemme La decisione del Presidente degli Stati Uniti ha suscitato reazioni contrarie in tutto il mondo, anche tra gli alleati storici

Condanno nel modo più forte possibile tutti gli attacchi agli ebrei, in qualsiasi parte del mondo, incluso in Europa, e in Israele e verso i cittadini israeliani. Un aumento della violenza incendierebbe la regione e sarebbe un regalo agli estremisti e a quanti sono contrari a pace, sicurezza e vivere insieme.

Netanyahu ha prontamente espresso il desiderio che gli Stati europei riconoscano Gerusalemme come capitale di Israele e Mogherini ha subito rispedito al mittente quella richiesta, senza lasciare spazio a trattative: