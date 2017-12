Siria, Vladimir Putin annuncia il ritiro parziale delle truppe russe - FOTO

Di Daniele Particelli lunedì 11 dicembre 2017

"Ho preso una decisione: una parte importante del contingente russo situato in Siria farà ritorno a casa in Russia".

Il Presidente russo Vladimir Putin, oggi in Siria per una visita a sorpresa, ha annunciato l'imminente avvio del ritiro delle truppe russe dal territorio siriano, come già anticipato nel marzo 2016.

Putin, pronto a visitare anche Egitto e Turchia nelle prossime ore, ha raggiunto oggi la base russa Hmeimim e lì ha incontrato il Presidente della Siria Bashar al-Assad.

Ordino al ministro della difesa di iniziare il ritiro del gruppo russo delle truppe dalle loro basi permanenti. [...] Ho preso una decisione: una parte importante del contingente russo situato in Siria farà ritorno a casa in Russia.

Il Presidente russo ha anche ricordato le vittime e tutte le perdite della Russia e della Siria in questa guerra al terrorismo e precisato, inviando un chiaro messaggio, che "se i terroristi alzeranno ancora la testa, la Russia porterà avanti attacchi mai visti prima".