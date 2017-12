Elezioni 2018, ipotesi scioglimento delle Camere il 27 dicembre: voto a marzo

Di Daniele Particelli mercoledì 13 dicembre 2017

La data più plausibile per le elezioni politiche italiane è il 4 marzo 2018.

Sergio Mattarella Sergio Mattarella Sergio Mattarella Sergio Mattarella Sergio Mattarella Sergio Mattarella Sergio Mattarella Sergio Mattarella Sergio Mattarella Sergio Mattarella Sergio Mattarella Sergio Mattarella Sergio Mattarella Sergio Mattarella

Siamo ormai giunti a fine legislatura e la campagna elettorale è iniziata su tutti i fronti. Quello che manca, ad oggi, è l'ufficialità della data in cui i cittadini italiani saranno chiamati a votare.

Le ultime indiscrezioni vogliono il 4 marzo 2018 come data della chiamata alle urne, mentre il Presidente Mattarella sarebbe pronto a sciogliere le Camere già a partire dal 27 dicembre prossimo. L'annuncio dovrebbe arrivare prima di Natale, pochi giorni prima dell'effettivo scioglimento.

Mattarella a Grasso e Boldrini: "Urgente approvare legge elettorale" Il monito di Sergio Mattarella espresso ai presidenti del Senato e della Camera

A scriverlo è oggi il Corriere Della Sera, precisando che al momento non si hanno conferme. Gentiloni, sempre secondo le ultime indiscrezioni, non dovrebbe salire il Colle per rassegnare il mandato, ma si limiterebbe - come già fatto da Berlusconi nel 2006 e prima da Amato nel 2001 - a dichiarare esaurito il proprio compito.