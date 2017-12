Brexit, al via la seconda fase delle trattative - VIDEO

Il Consiglio europeo accoglie con favore i progressi compiuti durante la prima fase dei negoziati e decide che sono sufficienti per passare alla seconda fase.

I negoziati per l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, la cosiddetta Brexit, possono passare alla seconda fase. Lo ha confermato ieri il Consiglio Europeo che, dopo il parere positivo della Commissione UE dello scorso 8 dicembre, ha sottolineato i "sufficienti progressi" fatti in materia e autorizzato di fatto il proseguo delle trattative.

I 27 leader europei si sono detti convinti che nella seconda fase si potranno fare dei progressi "solo nella misura in cui tutti gli impegni assunti durante la prima fase siano pienamente rispettati e tradotti fedelmente in termini giuridici nel più breve tempo possibile":

Il Consiglio europeo accoglie con favore i progressi compiuti durante la prima fase dei negoziati, quali indicati nella comunicazione della Commissione e nella relazione congiunta, e decide che sono sufficienti per passare alla seconda fase, che concerne la transizione e il quadro delle future relazioni. Invita il negoziatore dell'Unione e il Regno Unito a completare i lavori in merito a tutte le questioni relative al recesso, comprese quelle non ancora affrontate nella prima fase, in conformità degli orientamenti del Consiglio europeo del 29 aprile 2017, a consolidare i risultati ottenuti e ad avviare l'elaborazione delle parti pertinenti dell'accordo di recesso.

Questa seconda fase si preannuncia la più dura. Dopo, infatti, aver raggiunto un accordo su tre punti importanti, la trattativa andrà a definire i futuri rapporti tra il Regno Unito e l'Unione Europea, a cominciare dai dettagli del periodo di transizione di due anni che partirà, salvo ritardi, il 29 marzo 2019, giorno in cui la Gran Bretagna lascerà formalmente l'UE, pur continuando a rispettare le leggi e goderne dei benefici fino al 29 marzo 2021.

Il Consiglio Europeo, in vista di questa seconda fase che inizierà immediatamente, ha pubblicato ieri le proprie linee guida:

