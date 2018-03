Papa Francesco a Pietrelcina e San Giovanni Rotondo: i dettagli della visita ai luoghi di Padre Pio

Di Lucia Resta venerdì 16 marzo 2018

Terza volta di un Papa a San Giovanni Rotondo.

Papa Francesco domani, sabato 17 marzo 2018, visiterà i luoghi di Padre Pio. Alle 8 di mattina sarà presso la Cappella dell'olmo delle stimmate, dove si trova il tronco essiccato dell'albero vicino al quale San Pio ricevette le stimmate per la prima volta nel 1910, mentre cento anni fa ricevette quelle permanenti davanti al Crocifisso in cui il frate ebbe la visione del Cristo in Croce ed è proprio questo che si celebra in questi giorni, il centenario delle stimmate di Padre Pio, ricordando anche il cinquantenario della morte.

Nel 1990 Papa Giovanni Paolo II, in visita in questa cittadina a pochi chilometri da Benevento, benedisse una pietra che ora si trova nella Cappella che domani sarà visitata da Papa Francesco e questa è la prima vera visita ufficiale di un Pontefice nel luogo in cui Padre Pio è nato e ha vissuto fino ai 29 anni di età, dove è diventato sacerdote e, appunto, ha ricevuto le stimmate.

La salma di Padre Pio è tornata a Pietrelcina due anni fa dopo essere stata in Vaticano nell'Anno della Misericordia, proprio per volere di Papa Francesco. La visita del Pontefice a Pietrelcina sarà piuttosto breve, appena un'ora, e non consentirà a Bergoglio di visitare tutti i luoghi dell'infanzia di San Pio. Dopo è infatti atteso a San Giovanni Rotondo, altro luogo legato alla storia di Padre Pio.

Per Papa Francesco è la prima volta a San Giovanni Rotondo, prima di lui ci sono stati Giovanni Paolo II nel 1987 e Benedetto XVI nel 20019, quando venne inaugurata la Chiesa di San Pio. Proprio sul piazzale di quella chiesa domani Bergoglio celebrerà la messa davanti a decine di migliaia di persone, se ne attendono tra le 40 e le 50mila.

Il Papa partirà da Pietrelcina in elicottero attorno alle 9 a arriverà a San Giovanni Rotondo mezz'ora dopo circa. La messa è in programma alle ore 11, dopo che il Pontefice avrà visitato il reparto di pediatria oncologica del Poliambulatorio “Giovanni Paolo II” annesso a Casa Sollievo della Sofferenza.

Dopo la messa Bergoglio saluterà la comunità dei Cappuccini di San Giovanni Rotondo e partirà alle 12:45 in elicottero per fare rientro in Vaticano attorno alle 13:45.