Brunetta vs Salvini: "È leader solo della Lega"

Di Lucia Resta venerdì 16 marzo 2018

Vanno avanti le trattative sulle presidenze delle Camere.

Mentre I leader dei partiti sono in attesa della convocazione da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per le consultazioni sul nuovo governo, proseguono a rilento e con molti ostacoli le trattative sulle presidenze di Camera e Senato. Intanto nella coalizione vincitrice delle elezioni, il Centrodestra, non è tutto rose fiori. Sembrano infatti esserci dei contrasti tra uno degli uomini più in vista di Forza Italia, Renato Brunetta, e Matteo Salvini che è leader della Lega ossia del partito che, all'interno della coalizione, ha preso più voti.

Il timore di Forza Italia è che la Lega possa allearsi con il Movimento 5 Stelle per governare senza gli uomini di Berlusconi che, a questo punto, andrebbero all'opposizione con un Pd, una sorta di "Renzusconi" al contrario...

Brunetta ha detto chiaramente:

"Salvini non è il leader del centrodestra, è semplicemente il leader del partito che all'interno del centrodestra ha avuto più voti e che, sulla base delle regole che ci siamo dati, ha il compito di fare, se riusciremo a farlo, il governo"

Il contrasto tra Brunetta e Salvini è proprio sul ruolo del Pd, che, secondo il forzista non può essere marginalizzato, visto che è il secondo più votato alla Camera dopo il M5S. Le pressioni su questo argomento sono dovute al fatto che, secondo Brunetta, il Pd dovrebbe essere tenuto in considerazione anche per quanto riguarda le presidenze di Camera e Senato.

Intanto Luigi Di Maio, leader del M5S, sul blog del movimento ha scritto:

"Il dialogo per proporre i presidenti del Senato e della Camera non è semplice, la scelta delle persone che ricopriranno questi incarichi è cruciale. Stiamo parlando degli arbitri che dovranno dirigere la partita dell'approvazione di buone leggi"

I pentastellati vorrebbero la presidenza del Senato, mentre Brunetta ritiene che quella poltrona sia destinata al suo compagno di partito Paolo Romani.