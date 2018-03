Sgarbi contro Di Maio: "È gay e fidanzato con Spadafora" [VIDEO]

Di Mirko Nicolino sabato 17 marzo 2018

Stanno destando polemiche le parole di Vittorio Sgarbi, che ha attaccato il leader del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio: Grillo ci scherzò su già tempo fa

Vittorio Sgarbi continua la sua diatriba con il Movimento 5 Stelle e in diretta TV si lascia andare a dichiarazioni forti nei confronti del leader dei “grillini”: "Luigi Di Maio È gay e fidanzato con Vincenzo Spadafora". Un’affermazione che è inevitabilmente rimbalzata sulla stampa, unitamente alle parole di Luigi Bisignani, che ha aggiunto il carico parlando di “una fortissima e litigiosa lobby gay all'interno del M5s”. Dichiarazioni espresse con sorriso sulle labbra a Rai 2 da parte del noto critico d’arte e politico di centrodestra, che hanno inevitabilmente infastidito le associazioni che tutelano i diritti degli omosessuali per il tono dispregiativo utilizzato.

Affaritaliani, però, ricorda che nel recente passato, fu proprio Beppe Grillo a fare una battuta sulla presunta omosessualità di Di Maio. Avvenne nel settembre del 2016, a Nettuno, quando il comico genovese intervenne durante il Coast to Coast di Alessandro Di Battista. Grillo, difendendo Virginia Raggi dopo le dimissioni di alcuni assessori e presidenti di partecipate, disse dal palco: "La reazione contro di noi di questo sistema la sentiamo sulla pelle, ma è poco, mi aspettavo un avviso di garanzia a me, che scovassero della coca, che finalmente scoprissero che quell'altro è omosessuale - aggiunse indicando proprio Di Maio - . Ma non ci sarebbe niente di male, per l'amore di Dio...".

Di Maio e la nuova fidanzata

Anche all’epoca, non mancarono le polemiche, con le associazioni LGBT che puntarono il dito proprio contro Grillo, per aver accostato tra le altre cose l’omosessualità al consumo di droga e all’illegalità. Sui social network qualcuno sostiene che le dichiarazioni del co-fondatore del Movimento 5 Stelle altro non furono che un “mettere le mani avanti” proprio sulla presunta relazione tra Di Maio e il suo portavoce Spadafora. Le cronache gossip pare degli ultimi giorni, però, riferiscono di un nuovo fidanzamento di Luigi Di Maio: dopo l’addio a Silvia Virgulti, il giovane politico campano farebbe ora coppia con Giovanna Melodia, 33enne avvocatessa e militante, eletta al municipio di Alcamo nel 2016.