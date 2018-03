M5S, Rocco Casalino e il finto master inserito nel Cv

Di Lucia Resta sabato 17 marzo 2018

Lo aveva dichiarato anche nella scheda di candidatura alle Regionali lombarde del 2013. L'Università in cui lo avrebbe conseguito smentisce.

Il responsabile della comunicazione del Movimento 5 Stelle, Rocco Casalino, è protagonista di quello che ha tutta l'aria di essere un pasticcio. Tutto è partito da un imprenditore toscano, Paolo Polverosi, che leggendo il Curriculum di Casalino su LinkedIn si è insospettito circa un master in Economia conseguito presso l'Università di Shenandoah, in Virginia. Ha chiesto informazioni alla segreteria dell'ateneo americano che gli ha risposto di non aver mai avuto uno studente con quel nome in quel corso. Polverosi ha fatto notare che quel master era inserito anche nel Cv che Casalino ha allegato alla scheda di candidatura alle primarie per le Regionali lombarde del 2013.

Questo è il CV e la scheda di Rocco Casalino allegato alla candidatura alle Regionali Lombarde del 2013. Poi profilo Linkedin https://t.co/f489hrxrms

Per me è finita qui. Deve uscire dal Movimento. pic.twitter.com/f5nVmgjLb6 — Paolo Polverosi (@sigmaseisas) 15 marzo 2018

Il diretto interessato ha risposto dicendo che non cura i propri account sui social network e che non ha mai avuto un account LinkedIn, che potrebbe essere stato fatto da qualcuno del suo staff, mentre circa l'inserimento di quel master o si è intrufolato qualche hacker o è frutto di un equivoco. Infatti Casalino spiega:

"Non ho nessun master, non capisco perché ci sia scritto. E non ho mai usato Linkedin. Qualcuno deve averlo fatto al posto mio. Mi chiedo se qualcuno ce l'abbia con me, se sia una trappola. Forse c'è stato l'intervento di un hacker"

Casalino in quella università ci è stato, ma, ha detto, solo per un corso di lingua in un'estate tra il diploma e l'università, mentre l'anno indicato nel Cv per il conseguimento del Master è lo stesso anno in cui ha partecipato al Grande Fratello. Infatti aggiunge: