Russia al voto: plebiscito in vista per Putin?

Di Lucia Resta domenica 18 marzo 2018

Quarto mandato in arrivo per Vladimir Putin.

Secondo un recente sondaggio dell'Istituto statale russo Vtsiom, Vladimir Putin, presidente uscente (e certamente rientrante...) gode di un tasso di popolarità sopra l'80% e del 70% delle intenzioni di voto. Insomma, si attende quasi un plebiscito in suo favore alle elezioni che sono in corso in Russia.

Per lui sarà il quarto mandato presidenziale e dovrebbe essere anche l'ultimo, a meno che non riesca a cambiare le regole costituzionali e non ci sarebbe da meravigliarsi se lo facesse per potersi ricandidare nel 2024, a meno che non decida di creare un altro modo per restare al potere e scelga un successore che gli sia "fedele".

Putin oggi ha votato nel proprio seggio intorno alle 10 del mattino e a mezzogiorno l'affluenza registrata era del 31%. I russi voteranno fino alle 20 del proprio fuso orario. I primi ad andare alle urne sono stati gli abitanti dell'Estremo Oriente Russo, mentre gli ultimi a chiudere saranno quelli del punto più a Ovest, ossia la semi-exclave di Kaliningrad. In Italia saranno le 19 quando tutti i seggi saranno chiusi.

Putin ha ottenuto i tre precedenti mandati guadagnando subito la maggioranza e ha dunque sempre evitato di andare al ballottaggio, situazione che con tutta probabilità si ripeterà anche questa volta. Il presidente uscente si presenta come indipendente.

Gli avversari di Putin, sconfitti in partenza, sono: Ksenija Sobcjak, unica donna candidata, di mestiere fa la conduttrice televisiva ed è una debuttante in politica, anche se si vocifera che sia una figlioccia di Putin; Pavel Grudinin, volto nuovo del Partito comunista; Vladimir Zhirinovskij, leader del Partito liberaldemocratico; Grigorij Javlinskij, alla sua terza candidatura, leader di Jabloko e liberale; Serghej Bubarin, nazionalista; Boris Titov, voce degli imprenditori russi; Maksim Surajkin, che è il leader dei Comunisti di Russia.