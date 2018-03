Procura di Firenze apre fascicolo sulla frase dell'ex Br Barbara Balzerani sul caso Moro

Accogliendo una relazione informativa della Digos, la Procura di Firenze ha aperto un fascicolo conoscitivo e dunque senza ipotesi di reato per ora, sul caso della frase pronunciata da Barbara Balzerani, ex Br facente parte del commando che rapì Aldo Moro il 16 marzo 1978.

Proprio il giorno del 40ennale del rapimento e dell'uccisione della scorta, Balzerani ha partecipato a un evento al Cpa di Firenze Sud per presentare il suo libro "L'ho sempre saputo". In quella occasione ha detto:

"C’è una figura, la vittima, che è diventato un mestiere, questa figura stramba per cui la vittima ha il monopolio della parola. Io non dico che non abbiano diritto a dire la loro, figuriamoci. Ma non ce l’hai solo te il diritto, non è che la storia la puoi fare solo te"