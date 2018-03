Vincenzo De Luca contro il M5S: il loro boom di voti nelle terre della camorra

Di Lucia Resta mercoledì 21 marzo 2018

Il governatore della Campania parla di "forze oscure che si sono messe in movimento".

Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, si è lasciato andare a pesanti allusioni nei confronti del Movimento 5 Stelle. È successo oggi durante un incontro della direzione del Pd della Campania, un riunione a porte chiuse di cui, però, uno dei presenti ha diffuso una registrazione audio.

Ricordiamo che nella circoscrizione Campania 1 il Movimento 5 Stelle ha ottenuto il 54,13% dei voti, mentre nella circoscrizione Campania 2 ha ottenuto il 44,53%.

In particolare De Luca ha detto:

"Non abbiamo ancora valutato a pieno quello che si è scatenato in questa campagna elettorale, le forze oscure che si sono messe in movimento. Capiremo fra qualche settimana le operazioni pilotate, e da chi, in maniera consapevole"

E ha spiegato:

"Negli anni passati quando leggevamo il voto della Terra dei fuochi e vedevamo risultati nell’ordine del 50%, pensavamo all’inquinamento camorristico. Quando c’era l’onda del centrodestra... Cesaro... i rapporti, la camorra, c’è stata qualche iniziativa giudiziaria che ha dimostrato che c’erano i collegamenti. Se noi andiamo a leggere oggi il voto Cinque stelle in alcuni territori abbiamo la sovrapposizione moltiplicata del voto del centrodestra. Capisco che in una stagione politica favorevole tu vai al 30, al 50%, ma il 70% non è un dato fisiologico"

De Luca dice epoca che a Casal di Principe il Movimento 5 Stelle ha preso il 68%, anche se si sbaglia sul dato, che è in realtà del 52,54%, comunque di circa 20 punti in più sulla media nazionale.

I rappresentati del Movimento 5 Stelle, proprio come è avvenuto in Sicilia, sostengono che in realtà quello è un voto contro le mafie, in quanto essi sono il "nuovo" che non ha legami con la malavita. I particolare Valeria Ciarambino ha replicato dicendo che De Luca ha offeso i cittadini campani chiamandoli camorristi e per questo se ne deve andare.