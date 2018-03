Incidente per Clemente Mastella: amputata falange di un dito

Di Mirko Nicolino mercoledì 21 marzo 2018

Clemente Mastella, sindaco di Benevento, è stato ricoverato per lesioni ad una mano in seguito ad un incidente stradale avvenuto nei pressi di Dragoni

Clemente Mastella ha perso la falange di un dito in seguito ad un incidente stradale. Il sindaco di Benevento è stato ricoverato per lesioni ad una mano in seguito ad un incidente avvenuto lungo la statale 372 Telesina, nei pressi dell’uscita di Dragoni (Caserta). L’auto su cui viaggiava Mastella si è scontrata con un’altra automobile alla guida della quale c’era una donna. Nonostante le lesioni ad una mano e l’amputazione di una falange, le condizioni dell’ex Ministro non destano alcuna preoccupazione.

Ricoverato presso l'ospedale di Piedimonte Matese, in provincia di Caserta, Clemente Mastella ha così commentato l’accaduto: "Sono ferito ad una mano ed ora mi trovo in ospedale a Piedimonte Matese. Mi farò trasferire a Roma in un centro specializzato per traumi agli arti", le parole riportate da Repubblica.it. Proprio nei giorni scorsi, il primo cittadino di Benevento si era espresso sulla strada presso la quale è avvenuto l’incidente, chiedendo un intervento celere da parte dell’Anas per via dello stato insufficiente in cui versa la superficie stradale.

"Tornavamo da Roma ed eravamo al bivio di Dragoni - il racconto rilasciato a Corriere.it - , nell’alto Casertano. Una signora ha tentato una manovra improvvisa, il mio autista, alla guida, non ha potuto evitarla. E così c’è stato un urto violentissimo. L’auto è irriconoscibile. Potevo morire. Mi ha salvato l’airbag".

L'edizione online de 'Il Mattino', riporta un'ulteriore testimonianza da parte dell'ex Ministro della Giustizia: