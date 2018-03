Salvini e il giallo della gelataia "licenziata": "se n’è andata lei" dicono i titolari

Di Mirko Nicolino giovedì 22 marzo 2018

Una ragazza di una gelateria di Milano si sarebbe rifiutata di servire Matteo Salvini (“è razzista”) e avrebbe perso il lavoro, ma la versione dei titolari è differente

Matteo Salvini, leader della Lega che in queste ore è impegnato nella ricerca dell’intesa per la presidenza delle Camere, è finito al centro di un episodio che sta facendo molto discutere tramite i social network. Una ragazza che lavora presso la gelateria “Baci Sottozero”, in Piazzale Siena, si sarebbe rifiutata di servire un gelato al leader della Lega: “Io non servo i razzisti”. A quel punto, Salvini sarebbe stato servito da un’altra dipendente della gelateria, ma la prima commessa sarebbe stata licenziata. Almeno stando al post pubblicato dalla madre, Cristina Villani, ex assessore alle Pari Opportunità del comune di Corsico, in un post su Facebook. Lo sfogo è stato cancellato poco dopo, ma qualcuno ha avuto il tempo di catturare lo screen e salvare il post:

“Sono la mamma della ragazza che serviva al banco della gelateria. Desidero informarla che a seguito della telefonata che lei ha fatto alla titolare del negozio in quanto non soddisfatto del servizio da parte di mia figlia, mia figlia ha perso il lavoro”.

La replica non si è fatta attendere, perché i gestori della gelateria hanno utilizzato a loro volta Facebook per dare la loro versione dei fatti. Nessun licenziamento, fanno sapere, perché sarebbe stata la stessa ragazza decidere di lasciare il posto di lavoro.

“Non capisco questo accanimento - si legge nel post di Baci Sottozero - La ragazza (in prova) si è rifiutata di servire un cliente (Salvini in questo caso) per ideologie politiche, dunque è stata ripresa dalla direzione come giusto che sia credo. Il suo comportamento ci é stato riferito dai colleghi in turno con lei. Durante la discussione si è tolta la divisa e se n'è andata abbandonando il posto di lavoro a metà turno esclamando cose che poco hanno a che vedere con il nostro lavoro. Nessuna chiamata di Salvini ma scherziamo! Inoltre non c'è stato nessun licenziamento. Da noi può essere servito chiunque con qualunque ideologia politica o culturale e quando la cosa è stata fatta notare alla signorina, lei se n'è andata lasciando i suoi colleghi e il posto di lavoro”.

Tanti i commenti sotto la versione della gelateria, quasi tutti a sostegno di Matteo Salvini, che ha deciso a sua volta di intervenire nella discussione social dando anche la sua versione della vicenda.