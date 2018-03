Processo Maroni, chiesti 2 anni e 6 mesi: "Tentò di accollare a Expo le spese di viaggio per la sua fidanzata"

Di Stefano Capasso giovedì 22 marzo 2018

Processo Maroni | Il PM Eugenio Fusco ha chiesto una condanna di 2 anni e 6 mesi di reclusione per l'ex Presidente della Regione Lombardia

Il PM Eugenio Fusco ha chiesto 2 anni e 6 mesi di reclusione per Roberto Maroni. L'ex presidente della Regione Lombardia è finito sotto processo per aver tentato, secondo la Procura, di favorire due sue ex collaboratrici al Viminale. Secondo la Procura di Milano il capo della sua segreteria, Giacomo Ciriello, avrebbe insistito con il DG dii Expo Christian Malangone per addossare proprio ad Expo il costo per un soggiorno di lusso (oltre 6mila euro a notte) in Giappone per la sua ex collaboratrice Maria Grazia Paturzo, fidanzata di Maroni all'epoca dei fatti.

Secondo la Procura, Ciriello avrebbe agito con particolare insistenza per riuscire ad inserire la compagna di Maroni nella delegazione della Regione per il viaggio in Giappone, una necessità dettata "solo in ragione della relazione sentimentale" con Maroni. A subire queste sollecitazioni eccessive sarebbe stato appunto Malangone, ex braccio destro dell'allora commissario Beppe Sala. Lo stesso Malangone è finito sotto processo nell'ambito di questa indagine, venendo però giudicato e assolto con il rito abbreviato.

Il PM Fusco ha quindi cercato di smontare la sentenza favorevole a Malangone, sostenendo che tra i protagonisti, tra il 27 e il 29 maggio 2014 "ricorrono i requisiti fissati dalle Sezioni Unite della Cassazione per dire che ci troviamo di fronte a una induzione indebita: c'è reiterazione, insistenza, perentorietà e carattere ultimativo. La condotta di Ciriello è diretta conseguenza delle insistenze di Maroni che gli chiede di insistere con Expo".

La seconda accusa riguarda un presunto contratto "su misura" proposto a Mara Carluccio, anche lei ex collaboratrice al Viminale. Secondo l'accusa Maroni avrebbe esercitato pressioni sulla società Eupolis - controllata della Regione Lombardia - per far assumere, su sua raccomandazione, la Carluccio preferendola a professionisti più qualificati di lei.

Maroni non è sembrato preoccupato dalla richiesta del PM, rispondendo in modo stringato alle notizie di oggi: "Sono tranquillo. Le accuse formulate contro di me in aula oggi sono ridicole".