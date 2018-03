Bacio tra Salvini e Di Maio: il murales provocatorio vicino al Parlamento

Di Lucia Resta venerdì 23 marzo 2018

C'è anche un altro murales con Giorgia Meloni che tiene in braccio un bimbo di colore.

Questa notte a Roma sono comparsi due nuovi murales nei pressi del Parlamento. Uno, in via Collegio di Capranica, rappresenta un bacio tra il leader della Lega Matteo Salvini e quello del Movimento Cinque Stelle Luigi Di Maio, un altro, invece, ha come soggetto Giorgia Meloni, numero uno di Fratelli d'Italia, con in braccio un bambino di colore.

In entrambi i murales c'è un cuore rosso e la tag TvBoy, che è un artista di strada palermitano che fa parte del movimento NeoPop. In quello con Giorgia Meloni c'è una dedica a Save the Children e Refugees Welcome.

Sembrerebbero due messaggi di pace, ma i carabienieri della scientifica hanno dovuto avviare le loro indagini e purtroppo i murales sono stati subito tolti, Salvini in persona è andato a controllare che il suo sia stato cancellato.

Salvini va a verificare se il murales sia stato davvero cancellato. pic.twitter.com/Mcgtpi4A4P — Alessandro e Rita +H #senzadime (@AlessandroRita) 23 marzo 2018

Nella zona del Parlamento è scattato già da ieri sera un piano di sicurezza e sono stati avviati attenti controlli in una Green Zone al centro di Roma dove non sono consentite manifestazioni. Tuttavia TvBoy è riuscito a non farsi vedere da nessuno.

E così, dopo i celeberrimi murales con i baci tra Leonid Breznev ed Eric Honecker a Berlino e quello tra Vladimir Putin e Donald Trump a Vilnius, opera del lituano Mindaugas Bonanu, anche l'Italia si è meritata un murales con un bacio tra i due principali protagonisti dello scenario politico attuale.

Proprio in queste ore, infatti, Di Maio e Salvini sono al centro dell'attenzione per il primo grande appuntamento del nuovo Parlamento italiano, ossia l'elezione dei Presidenti di Camera e Senato, un passo indispensabile prima di poter procedere alle consultazioni con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sul nuovo governo. Entrambi sono in lizza per il ruolo di Presidente del Consiglio, ma gli ostacoli per il momento sono tanti per entrambi e il percorso sembra ancora piuttosto lungo.

C'è stato anche il bis: un altro murales con la Meloni che tiene in braccio un bambino di colore pic.twitter.com/rQt7X1jptR — Edgardo Gulotta (@edgardogulotta) 23 marzo 2018