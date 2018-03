[Video] La senatrice del Movimento 5 Stelle è in ritardo: Napolitano la rimprovera

Di Stefano Capasso venerdì 23 marzo 2018

[Video] - La senatrice del Movimento 5 Stelle, Rosa Silvana Abate, è in ritardo per la prima votazione per la Presidenza del Senato: Napolitano la rimprovera

Oggi è iniziata la XVIII legislatura per entrami i rami del Parlamento. Senatori e Deputati si sono riuniti per le prime votazioni per eleggere i Presidenti delle due assemblee. Come prevede il regolamento l'incarico di presiedere queste prime sedute al Senato è spettato a Giorgio Napolitano, il senatore più anziano con i suoi quasi 93 anni di età che non gli hanno impedito di farsi carico di questo compito.

Per l'elezione del Presidente è prevista una votazione segreta con chiamata nominale, che avviene in ordine alfabetico. La prima ad essere stata chiamata è stata la senatrice Rosa Silvana Abate, eletta in Calabria con il Movimento 5 Stelle. La neo senatrice si è fatta trovare impreparata, tardando a presentarsi all'urna. Il Presidente emerito non ha mostrato comprensione per l'inesperienza della sua nuova collega, intervenendo per un piccolo rimprovero indiretto che è valso anche da monito per gli altri senatori.