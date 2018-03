Salvini contro i giornalisti: "Si può lavorare senza rotture di coglioni?" [VIDEO]

Di Mirko Nicolino venerdì 23 marzo 2018

Matteo Salvini nervoso al rientro in Senato per la seconda votazione del nuovo presidente: il leader della Lega se l’è presa con i giornalisti che facevano ressa davanti all’ingresso di Palazzo Madama

Matteo Salvini è nervoso in una giornata che può essere campale per la tenuta dell’alleanza di centrodestra. Senza l’accordo sulla nomina dei presidenti delle Camere, pare che l’intesa con Forza Italia sia vicina a sfaldarsi. Lo ha confermato lo stesso presidente Silvio Berlusconi, che dopo le prime votazioni ha tuonato: "I voti della Lega a Bernini rompono la coalizione".

Visibilmente contrariato, Salvini se l’è presa con i giornalisti che facevano ressa davanti a Palazzo Madama mentre stava rientrando al Senato per la seconda votazione per l’elezione del presidente. Non riuscendo a passare per la calca, il leader della Lega non ha retto: "Ma si può andare a lavorare senza rotture di coglioni?".