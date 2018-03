Bari: in fiamme sede del giudice di pace, bruciate le schede elettorali

Di Mirko Nicolino sabato 24 marzo 2018

Incendio nella sede del giudice di pace a Bari: distrutto l’archivio nel quale erano conservate anche le schede elettorali delle amministrative 2017 e delle politiche del 4 marzo 2018

Bari - Un incendio è divampato presso gli uffici del giudice di pace nel quartiere San Paolo. Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme si sono sviluppate nella notte tra venerdì 23 e sabato 24 marzo nel piano interrato dello stabile di viale Europa danneggiando i documenti contenuti negli archivi. Distrutte le schede elettorali utilizzate nelle elezioni amministrative del 2017 e parte di quelle adoperate nelle elezioni politiche dello scorso 4 marzo.

I primi rilievi parlano di interi archivi totalmente distrutti: le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento, ma pare che l’ipotesi più accreditata sia quella della natura dolosa. Assieme ai vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme, sono intervenuti sul posto gli uomini della Digos e della polizia locale, per mettere in sicurezza la zona. Le stesse forze dell’ordine hanno anche effettuato accertamenti sulle auto parcheggiate nei pressi della sede del giudice di pace.