Roberto Fico eletto Presidente della Camera dei Deputati

Di Lucia Resta sabato 24 marzo 2018

Nella passata legislatura è stato Presidente della Commissione di Vigilanza Rai.

Roberto Fico è stato eletto oggi Presidente della Camera dei Deputati della XVIII legislatura della Repubblica italiana. Il suo nome era tra i favoriti alla poltrona di terza carica dello Stato fin dalla vigilia delle elezioni, anche se per qualche giorno è stato affiancato a quello di Riccardo Fraccaro. Ieri sera il M5S aveva proposto proprio quest'ultimo come candidato ufficiale, ma questa mattina è cambiato tutto, perché nelle trattative per l'elezione di Maria Elisabetta Casellati a Presidente del Senato è rientrato Fico come Presidente della Camera e l'elezione è andata a buon fine. Fraccaro (37 anni) non è stato ritenuto all'altezza del ruolo dal Centrodestra, mentre Fico sì.

Roberto Fico ha ottenuto in totale, al terzo scrutinio, 422 voti, ben più dei 311 necessari per vincere. Ha così battuto Roberto Giachetti, candidato di bandiera del Pd, che ne ha avuti 102, lo stesso Fraccaro con 7 e Renato Brunetta con 3. Ci sono stati 5 voti dispersi, 60 schede bianche e 21 nulle. Applausi sia dal M5S (i cui deputati si sono lasciati andare a vere e proprie esclamazioni di giubilo) sia dal Centrodestra all'elezione di Fico, qualche applauso anche dagli scranni occupati dal Pd.

Chi è Roberto Fico, Presidente della Camera dei Deputati

Roberto Fico, classe 1974, è napoletano, laureato in Scienze della Comunicazione all'Università di Trieste con specializzazione in comunicazioni di massa, ha anche vinto una borsa di studio Erasmus per studiare un anno all'Università di Helsinki.

È un pentastellato della prima ora, fondatore del meetup "Amici di Beppe Grillo" a Napoli nel 2005. Nel 2010 si è candidato alla presidenza della Regione Campania, ottenendo solo l'1,35% dei voti, poi si è candidato l'anno dopo come sindaco di Napoli, ottenendo solo l1',38% e non superando dunque il primo turno.

Nel 2012 è stato invece primo alle Parlamentarie del M5S nella Circoscrizione Campania 1 con 228 preferenze ottenute online, è stato così candidato in prima posizione nella lista bloccata del Movimento alle elezioni del 2013 ed è stato eletto alla Camera.

Già nel 2013 è stato candidato alla presidenza della Camera, ma non venne eletto, perché in quel caso fu il Pd a guidare i giochi e a vincere fu poi Laura Boldrini. Tuttavia, quello stesso anno, Fico è stato eletto presidente della Commissione di Vigilanza Rai. Ha rinunciato all'indennità di funzione che quel ruolo gli garantiva e anche all'auto blu.

Alle elezioni 2018 è stato eletto nel collegio uninominale di Napoli Fuorigrotta ottenendo il 57,6% dei voti (61.819 voti).