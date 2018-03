Pd: "È nata una nuova maggioranza Salvini-Di Maio con Berlusconi ruota di scorta"

Di Lucia Resta sabato 24 marzo 2018

Martina: "Ora siamo forza di minoranza", Renzi: "Ha vinto l'unico schema possibile".

L'elezione dei Presidenti di Camera e Senato, con il pentastellato Roberto Fico a Montecitorio e la forzista Maria Elisabetta Alberti Casellati a Palazzo Madama, ha svelato, secondo il Pd, una nuova maggioranza guidata dal leghista Matteo Salvini e dal leader dei Cinque Stelle Luigi Di Maio, con Silvio Berlusconi che resta a guardare. Il coordinatore della segreteria dei Dem Lorenzo Guerini e il capogruppo al Senato uscente Ettore Rosato hanno infatti commentato:

"È nata la nuova maggioranza Salvini-Di Maio e Berlusconi è la ruota di scorta. Noi faremo opposizione"

Su questo punto tutto il Pd sembra essere assolutamente d'accordo. Il vice segretario nonché reggente del partito Maurizio Martina ha infatti sottolineato come alle elezioni delle Presidenze i Dem siano stati assolutamente compatti votando i propri "candidati di bandiera" Valeria Fedeli al Senato e Roberto Giachetti alla Camera. Non avevano possibilità di vincere, ma è stato un segnale per dimostrare di essere, appunto, all'opposizione e di non voler appoggiare le candidature dei partiti che hanno vinto le elezioni. Martin aha detto:

"Il Partito Democratico ha lavorato unito in aula attorno ai suoi candidati Giachetti e Fedeli in coerenza con quello che abbiamo detto subito dopo il 4 marzo. Saremo forza di minoranza e ci prepariamo per essere l'alternativa alla destra e ai cinque stelle nel Paese. La Legislatura parte male, chi ha vinto non ha dato prova di essere all'altezza"

Anche il segretario dimissionario Matteo Renzi è stato interpellato dai giornalisti all'uscita da Palazzo Madama e ha detto: