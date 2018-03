Papa Francesco ai giovani: "Non fatevi manipolare, non restate zitti, gridate"

Di Lucia Resta domenica 25 marzo 2018

L'omelia del Pontefice nel giorno della Domenica delle Palme.

In Piazza San Pietro oggi, 25 marzo 2018, si è celebrata la Domenica delle Palme e Papa Francesco ha dedicato l'omelia ai giovani, spronandoli a reagire e a non farsi manipolare. Il Pontefice infatti ha detto:

"Cari giovani, la gioia che Gesù suscita in voi è per alcuni motivo di fastidio e anche di irritazione, perché un giovane gioioso è difficile da manipolare. Ma esiste in questo giorno la possibilità di un terzo grido: 'Alcuni farisei tra la folla gli dissero: Maestro, rimprovera i tuoi discepoli; ed Egli rispose: 'Io vi dico che, se questi taceranno, grideranno le pietre'. Far tacere i giovani è una tentazione che è sempre esistita. Ci sono molti modi di farli stare tranquilli perché non si coinvolgano e i loro sogni perdano quota e diventino fantasticherie rasoterra, meschine, tristi"

Poi ha aggiunto:

"Ci sono molti modi per rendere i giovani silenziosi e invisibili. Molti modi di anestetizzarli e addormentarli perché non facciano 'rumore', perché non si facciano domande e non si mettano in discussione"

In Piazza erano presenti i giovani di Roma e di altre diocesi per la ricorrenza diocesana della XXXIII Giornata Mondiale della Gioventù, però il Papa ha riservato loro particolare attenzione in questa giornata di festa e li ha avvertiti: