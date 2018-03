Matteo Salvini: "Il prossimo Premier non potrà che essere indicato dal centrodestra"

Di Lucia Resta domenica 25 marzo 2018

Mentre trascorre la domenica sul Lago di Como il leader del Carroccio scrive su Facebook.

Anche se sta trascorrendo la domenica delle Palme sul Lago di Como, come documenta fedelmente attraverso i suoi canali social, Matteo Salvini pubblica anche una dichiarazione in vista delle consultazioni del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che dovrebbero cominciare subito dopo Pasqua.

Salvini ha scritto:

"Nel rispetto di tutti, il prossimo Premier non potrà che essere indicato dal centrodestra, la coalizione che ha preso più voti e che anche ieri ha dimostrato compattezza, intelligenza e rispetto degli elettori.

Via legge Fornero e spesometro, giù tasse e accise, taglio di sprechi e spese inutili, riforma della scuola e della giustizia, legittima difesa, revisione dei trattati europei, rilancio dell'agricoltura e della pesca italiane, Ministero per i disabili, pace fiscale fra cittadini ed Equitalia, autonomia e federalismo, espulsione dei clandestini e controllo dei confini.

Noi siamo pronti, voi ci siete???"

Il leader della Lega, che è anche il partito che all'interno della coalizione di Centrodestra ha ottenuto più voti, pretende dunque che siano lui e i suoi alleati a fare il nome del Premier e molto probabilmente quel nome è proprio Matteo Salvini.

Lui non ha mai nascosto di voler essere il Presidente del Consiglio e dopo le elezioni ha ribadito che quel ruolo spetta a lui. Giorgia Meloni lo ha sempre sostenuto ed è probabile che anche Silvio Berlusconi si pieghi. Il leader di Forza Italia, infatti, aveva proposto Antonio Tajani, ma poiché il suo partito è andato peggio del Carroccio, dovrà molto probabilmente accettare la proposta di Salvini e Meloni.

Nella seconda parte del suo messaggio di oggi su Facebook, Salvini ha ricordato, per l'ennesima volta, quello che è il suo programma di governo, che comincia con l'abolizione della legge Fornero e prosegue con i tagli di tasse e sprechi per arrivare all'espulsione dei clandestini, tutti cavalli di battaglia della sua campagna elettorale che ha avuto come slogan "Prima gli italiani".