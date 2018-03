Camera, il Presidente Roberto Fico in autobus a Montecitorio

Di Stefano Capasso lunedì 26 marzo 2018

Movimento 5 Stelle: il neo Presidente della Camera, Roberto Fico, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto del suo arrivo in autobus a Montecitorio

Direzione Camera dei Deputati Foto by @agenzia_ansa Un post condiviso da Roberto Fico (@robertofico) in data: Mar 26, 2018 at 3:24 PDT

Roberto Fico vuole essere un "Presidente low cost" e per questo motivo ha deciso di non cambiare le sue abitudini dopo l'elezione a Presidente della Camera dei Deputati. Oggi il rappresentante dei 5 Stelle - da sempre "nemici" delle auto blu - è arrivato a Montecitorio in autobus, dopo aver viaggiato in treno da Napoli. Un gesto meritorio, che però sa anche un po' di spicciola demagogia; lo stesso Fico, infatti, ha postato sul proprio profilo di Instagram una foto nella quale lo si vede scendere dall'autobus.

Che senso ha questa cosa? Cosa voleva dimostrare? Fico non l'ha spiegato perché si è limitato ad aggiungere solo un breve telegramma per accompagnare la sua fotografia: "Direzione Camera dei Deputati". Bisogna stare molto attenti quando si sceglie di farsi pubblicità con queste, che infondo, sono solo piccolezze. Come disse una volta il leader socialista Pietro Nenni: "A fare a gara a fare i puri, troverai sempre uno più puro di te... che ti epura".