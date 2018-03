Salvini: "Io pronto a fare il Premier, ma non dico 'Io o la morte'". E apre al reddito di cittadinanza

Dichiarazione dopo dichiarazione l'ipotesi di un'alleanza Lega-M5S sembra farsi strada, nonostante le uscite di Silvio Berlusconi. I diretti interessati, infatti, non fanno che scambiarsi attestati di stima. Da Beppe Grillo e Luigi Di Maio che dicono che Matteo Salvini e un uomo di parola allo stesso Salvini che dei Cinque Stelle dice che finora si sono dimostrati affidabili e che grazie al loro accordo sono riusciti a eleggere i Presidenti di Camera e Senato in 24 ore.

Ma non basta, perché oggi Salvini ha anche aperto a uno dei temi "iconici" del M5S, vale a dire il reddito di cittadinanza e ha detto:

"Se fosse pagare la gente per stare a casa no, ma se fosse uno strumento per reintrodurre nel mondo del lavoro chi oggi ne è uscito allora sì"