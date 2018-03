Consultazioni, Mattarella chiederà governo entro maggio, altrimenti si torna al voto

Di Lucia Resta lunedì 26 marzo 2018

Attenzione puntata sul Quirinale dove dal 3 aprile ci sarà il via vai dei gruppi parlamentari.

Secondo le indiscrezioni che arrivano dal Quirinale, dove, da subito dopo Pasqua sarà concentrata tutta l'attenzione dei cronisti, Sergio Mattarella avrebbe le idee abbastanza chiare su come procedere per risolvere quello che sembra un vero e proprio rebus, ossia la formazione di un governo con una maggioranza, visto che la maggioranza dalle urne non è affatto uscita.

Il piano di Mattarella sarebbe quello di dare prima di tutto il pre-incarico a Matteo Salvini in quanto leader della coalizione di Centrodestra che ha vinto le elezioni, poi, nel caso in cui fallisse il suo tentativo di trovare una maggioranza, il pre-incarico passerebbe al leader del Movimento 5 Stelle, ossia Luigi Di Maio.

Come si forma il governo: tutte le tappe Quali sono i prossimi passaggi per la formazione del governo? Qual è lo schema che i partiti e il presidente della Repubblica devono seguire secondo la Costituzione e la prassi istituzionale?

Il Capo dello Stato avrebbe ben chiare anche le tempistiche: c'è bisogno di un governo entro maggio, altrimenti si andrà subito a nuove elezioni. Sembra invece improbabile che venga prorogato il governo dimissionario di Paolo Gentiloni almeno fino all'autunno, così come non sarà probabilmente un'opzione da prendere in considerazione quella di affidare un incarico istituzionale ai Presidenti della Camere: Maria Elisabetta Casellati è troppo "berlusconiana" così come Roberto Fico è troppo simile a Luigi Di Maio.

Sembra sempre più necessario un accordo tra Lega e M5S, anche a costo di far fuori Forza Italia. Infatti serpeggia tra i banchi di Montecitorio e Palazzo Madama l'idea che molti forzisti potrebbero cambiare idea e confluire nella Lega, perché considerano il berlusconismo ormai superato.

Basti pensare anche a tutti gli attestati di stima che Lega e M5S si stanno scambiando in queste ore, con reciproci complimenti per l'affidabilità dimostrata nell'elezione di Fico e Casellati e con Beppe Grillo che per la prima volta si slancia a favore di un leader di un partito "avversario" che, evidentemente, non considera più poi tanto avversario.