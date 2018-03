Virginia Raggi contenta per le parole di Salvini: "Il rafforzamento di Roma è essenziale"

Matteo Salvini sembrerebbe aver fatto breccia in un altro cuore pentastellato dopo quelli di Luigi Di Maio e Beppe Grillo, che lo hanno definito come un "uomo di parola". Si tratta di Virginia Raggi, sindaca di Roma, che oggi, quando le è stato chiesto che cosa ne pensasse della proposta del leader del Carroccio di spostare alcuni ministeri al Sud, ha risposto cambiando argomento ed elogiando il fatto che il numero uno della Lega abbia anche detto di voler dare più poteri a Roma Capitale..

In un'intervista rilasciata al Messaggero, infatti, Salvini ha detto:

E questa dichiarazione è stata ovviamente vista di buon occhio sia da Raggi, sia da Paolo Ferrara, il capogruppo 5 Stelle in Campidoglio che ha commentato:

"Se il Pd capisse che tutti i voti che ha perso sono addebitabili alla loro capacità di parlare sempre a vanvera resterebbe zitto. Stiamo chiedendo più poteri da un anno: il Partito democratico al governo non ha investito un euro su Roma. La sindaca ha ufficialmente chiesto al governo i decreti attuativi della legge istitutiva di Roma Capitale. Così come ha chiesto la nomina a commissario per il debito straordinario. Il Pd ha sempre detto no"