Bonafede (M5S): "Di Maio premier o niente governo"

Di Mirko Nicolino martedì 27 marzo 2018

Dopo l’apertura alla Lega di Salvini, il Movimento 5 Stelle fa muro sul possibile capo del governo: “O Di Maio o nessun altro”, dice il deputato Alfonso Bonafede

Il Movimento 5 Stelle fa quadrato attorno a Luigi Di Maio per bocca del deputato Alfonso Bonafede. anzi sembra più un muro quello eretto dai pentastellati. Nelle ore in cui gli addetti ai lavori sono sempre più ottimisti sulla composizione di un nuovo governo sull’asse Lega-M5S, i “grillini” mettono i puntini sulle i e per certi versi complicano la via che dovrebbe portare all’accordo.

"Se noi ai cittadini presentiamo un altro candidato premier, non eletto, determiniamo il definitivo allontanamento dalla politica - dichiara Bonafede ai microfoni di 24Mattino - A queste elezioni i cittadini hanno partecipato con entusiasmo e, quindi, va data una risposta e questa risposta secondo noi non può prescindere dalla presenza di Luigi Di Maio come candidato premier. Noi riteniamo che debba essere lui il candidato premier, sì il premier del governo".

La dichiarazione arriva proprio all’indomani dell’apertura da parte del leader della Lega, Matteo Salvini, che dopo aver dichiarato per settimane che il candidato premier spetti al centrodestra, ha sostenuto che il Presidente del Consiglio non sia una questione di vita o di morte, se un passo indietro può essere utile alle sorti del Paese. Dichiarazione che non trova conforto dalla controparte grillina e stando a quanto riferiscono La Stampa e la Repubblica, lo stesso Di Maio si sarebbe espresso sugli stessi toni di Bonafede: “O faccio io il premier, o non se ne fa nulla”.

Insomma, la situazione è in divenire e tutti ci vanno con i piedi di piombo nel timore che la fretta sia cattiva consigliera. Si attendono ora le mosse del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che avrebbe stimato in due mesi il termine ultimo per la formazione del nuovo governo. Intanto, lo stesso Bonafede boccia la proposta del suo capo carismatico, Beppe Grillo, che in gaso di governo 5 stelle ha avanzato l’ipotesi di un “reddito di cittadinanza universale”, valido per tutti i nati in Italia":