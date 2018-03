Camera e Senato eletti i capigruppo: tutti i nomi

Di Mirko Nicolino martedì 27 marzo 2018

Sono stati eletti i capigruppo di Camera e Senato: il PD ha scelto Delrio e Marcucci, Grillo e Toninelli per il M5S, Gelmini e Bernini per Forza Italia, tutti gli altri nomi

Eletti i capigruppo alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica, poche sorprese rispetto alle indiscrezioni della vigilia. Il Partito Democratico ha eletto Graziano Delrio alla Camera e Andrea Marcucci al Senato: “Vogliamo provare tutti insieme a dare un segnale di squadra, l'unità è il presupposto per costruire il rilancio del PD. Per questo le due proposte che vi presento per i capigruppo sono fatte con questo spirito”, ha dichiarato il reggente Maurizio Martina in assemblea.

Forza Italia ha eletto invece Maristella Gelmini quale capogruppo alla Camera dei Deputati e Anna Maria Bernini, che ha sfiorato la presidenza, quale capogruppo del Senato.

Nessuna sorpresa nel Movimento 5 Stelle, la cui assemblea dei deputati ha ratificato la nomina di Giulia Grillo, mentre i senatori hanno confermato quella di Danilo Toninelli. Ai due neoeletti capigruppo sono andati subito i complimenti e l’in bocca al lupo del leader Luigi Di Maio.

La Lega di Matteo Salvini ha invece eletto Gianmarco Centinaio e Giancarlo Giorgetti, rispettivamente quali capigruppo di Camera e Senato. Per il Gruppo Misto, il capogruppo sarà Federico Fornaro di Leu.