Matteo Salvini risponde a M5S: "Se Di Maio insiste, non se ne fa niente"

Matteo Salvini ha risposto alle dichiarazioni di questa mattina del deputato M5S Alfonso Bonafede, che aveva messo un paletto piuttosto evidente sulla scelta del nuovo Presidente del Consiglio: "Di Maio premier o niente governo".

La replica di Salvini è arrivata nel pomeriggio, durante la registrazione della puntata di Porta a Porta che andrà in onda su RaiUno a partire dalle 23.10:

Non puoi andare al governo dicendo: O io o nessuno. E se Di Maio dicesse davvero 'o io premier o salta tutto', questo non è il modo di agire. Se dice così sbaglia, perché ad oggi è nessuno.

E, come se il messaggio non fosse già abbastanza chiaro, il leader della Lega ha aggiunto:

Io sono pronto, c'è una squadra pronta. Ma non c'è un pacchetto prendere o lasciare, e il programma si può arricchire e discutere. Ma se si dice 'dopo Salvini il diluvio', no. Guai a chi dice 'o Salvini o niente': non è che l'Italia muoia o rinasca in base a Salvini. Io non vedo l'ora di essere messo alla prova, ma sarei arrogante a dire 'o io o nessuno'. [...] Se Di Maio insiste con 'io io io', gli rispondo 'amico mio o non se ne fa niente.