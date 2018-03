Pechino, prima visita di Kim Jong-un in Cina - FOTO

Di Daniele Particelli mercoledì 28 marzo 2018

Le immagini dello storico incontro tra i due leader.

Il leader della Corea Del Nord Kim Jong-un ha incontrato la sua controparte cinese nel corso di una visita a Pechino. A confermarlo, dopo le ultime ore di indizi e indiscrezioni, sono state fonti ufficiali di entrambi i Paesi coinvolti, che hanno diffuso le immagini di questo storico incontro.

Kim Jong-un ha raggiunto ieri in treno la città di Pechino in quella che è stata a tutti gli effetti la prima visita nel Paese da quando il leader nordcoreano salì al potere del 2011. L'agenzia di stampa cinese Xinhua ha confermato che Kim Jong-un e il Presidente della Cina Xi Jinping hanno conversato con successo, a cominciare dal tema che sta più a cuore al resto del Mondo:

La questione della denuclearizzazione della penisola coreana può essere risolta se gli Stati Uniti e la Corea Del Sud risponderanno ai nostri sforzi con forza di volontà e creeranno un'atmosfera di pace e stabilità mentre verranno prese le misure necessarie verso la realizzazione della pace.

Parole, queste, attribuite dall'agenzia di stampa cinese a Kim Jong-un. È evidente come questa visita sia stata fondamentale per Kim Jong-un, pronto a consultarsi con lo storico alleato prima di incontrare, tra aprile e maggio, il Presidente della Corea Del Sud Moon Jae-in e, salvo cambi di programma, il Presidente degli USA Donald Trump.

La visita in Cina, definita "non ufficiale" dai due Paesi, segna quindi un importante passo in avanti nell'avvio delle trattative col resto del Mondo dopo mesi di tensioni e minacce neanche troppo velate.