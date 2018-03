Di Maio replica a Salvini: "Vuole governare con i 50 voti del Pd di Renzi? Auguri"

Di Lucia Resta mercoledì 28 marzo 2018

Sembra già finito l'"idillio" tra M5S e Lega.

Ben lontani dai torni cordiali con cui hanno colloquiato la scorsa settimana giungendo all'accordo sulle elezioni dei Presidenti di Camera e Senato, ora tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio è tempo di lotta per la poltrona più ambita, quella di Presidente del Consiglio dei Ministri, cui entrambi bramano ardentemente. Se Salvini ha detto "La voglio, ma non è Salvini o la morte", Di Maio è stato invece più deciso per rivendicare per sé il ruolo di Premier e questo ha indispettito il leghista che oggi ha rivolto battutine al vetriolo ai Cinque Stelle.

Salvini: governo M5S-PD? Auguri ma al 50% si torna al voto Ma salendo al Colle Salvini cosa dirà al presidente della Repubblica Sergio Mattarella? L'intervista del segretario legista al Corriere della Sera.

Pronta è giunta la risposta di Di Maio, che su Twitter ha a sua volta fatto gli auguri a Salvini se spera di governare con l'appoggio del Pd di Renzi in accordo con Berlusconi.

Salvini dice che gli bastano 50 voti. Vuole fare il governo con i 50 voti del Pd di Renzi in accordo con Berlusconi? Auguri! — Luigi Di Maio (@luigidimaio) 28 marzo 2018

Insomma, sarà una settimana di "Passione" in tutti i sensi, in vista delle Consultazioni del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che cominceranno dopo Pasqua, il 3 aprile. Prima delle brevi vacanze pasquali ci saranno intense giornate di trattative e di frecciatine a distanza.

Intanto c'è da risolvere il problema degli uffici di presidenza, che è una questione che sta a cuore a tutti e che lo stesso Di Maio aveva sottolineato dopo l'elezione dei Presidenti della Camere. Aveva anche detto che l'accordo raggiunto per le elezioni della seconda e terza carica dello Stato non aveva niente a che fare con quello che sarebbe successo dopo e in effetti è ciò a cui stiamo assistendo oggi, ma è anche vero che nel fine settimana ci erano stati fin troppi attestati di stima reciproci tra Lega e M5S. Ora sembra essere di nuovo tutto in alto mare, ma non si escludono repentini colpi di scena.

Di certo la questione della formazione del governo è un vero e proprio rebus: tutti vogliono governare e tutti vogliono farlo a modo loro, ma un'alleanza con forze extra-partito o extra coalizione è indispensabile per raggiungere la maggioranza. A Di Maio mancano 90 voti, a Salvini 50. Chi e dove li troverà?